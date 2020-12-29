Жозе Моуринью: Бэйл может пропустить несколько недель

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью заявил, что Гарету Бэйлу придется пропустить несколько ближайших недель.

«Не думаю, что Гарет будет в хорошей форме. Не скажу, что травма очень серьезная, но он может пропустить несколько недель», – цитирует Моуринью сайт телеканала Sky Sports.

Бэйл получил повреждение в выездном четвертьфинале Кубка английской лиги против «Сток Сити» 23 декабря. «Тоттенхэм» победил 3:1, а Бэйл, забив первый гол «шпор», был заменен в перерыве.

После возвращения из мадридского «Реала» Гарет в нынешнем сезоне сыграл за команду Моуринью 11 матчей, забив три мяча.