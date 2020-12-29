Международная ассоциация спортивной прессы назвала Левандовски и Осаку лучшими спортсменами года

Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) на своем официальном сайте объявила лучших спортсменов 2020 года.
Среди мужчин журналисты признали лучшим футболиста мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.
Польский нападающий получил 16,3% голосов. Второе место занял семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон (14,3%), третье – Рафаэль Надаль (9,95%), победитель «Ролан Гаррос» нынешнего года, а четвертое – Леброн Джеймс (9,51%), приведший «Лос-Анджелес Лейкерс» к титулу чемпионов НБА.
Лучшей спортсменкой стала японская теннисистка Наоми Осака (13,85%). Чемпионка US Open обошла венесуэльскую легкоатлетку Юлимар Рохас (8,72%), обладательницу мирового рекорда в тройном прыжке, а также американскую теннисистку Серену Уильямс (8,61%).
Командой года признали «Баварию» (34,6%), которая обошла «Ливерпуль» (19,8%) и «Лос-Анджелес Лейкерс» (17,3%).