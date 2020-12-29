«Маккаби» отказал ЦСКА в аренде капитана команды

«Маккаби» из Хайфы отказался отдавать в аренду опорного полузащитника Нета Лави.

«Футбольный клуб «Маккаби» (Хайфа) недавно получил письмо от российского клуба ЦСКА (Москва) с предложением об аренде с возможностью последующего выкупа Нета Лави. Клуб отрицательно отреагировал на это предложение, объяснив, что перед ним стоят важные задачи до конца сезона», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте израильской команды.

Добавим, что в текущем сезоне 24-летний хавбек провел 16 матчей и результативными действиями не отметился.