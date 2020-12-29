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29 декабря 18:39

Прошляков покинул «Торпедо»

20-летний форвард, права на которого принадлежат «Ростову», дебютировал за «Торпедо» в домашнем матче 5-го тура первенства ФНЛ против «Балтики».

«Торпедо» расторгло арендный договор с нападающим Данилой Прошляковым.

«Нападающему не удалось закрепиться в стартовом составе торпедовцев: в общей сложности он провел на поле всего 356 минут, лишь в пяти матчах сезона выходил в основе и 14 раз оставался в запасе. За время, проведенное в нашем клубе, Данила Прошляков стал автором одного забитого мяча,» - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, что выступая за дубль московского «Спартака», Прошляков с 19 голами в 22 матчах стал лучшим бомбардиром молодежного первенства России сезона-2018/19.

источник: ФК «Торпедо»
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