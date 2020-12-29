Прошляков покинул «Торпедо»

«Торпедо» расторгло арендный договор с нападающим Данилой Прошляковым.

«Нападающему не удалось закрепиться в стартовом составе торпедовцев: в общей сложности он провел на поле всего 356 минут, лишь в пяти матчах сезона выходил в основе и 14 раз оставался в запасе. За время, проведенное в нашем клубе, Данила Прошляков стал автором одного забитого мяча,» - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Напомним, что выступая за дубль московского «Спартака», Прошляков с 19 голами в 22 матчах стал лучшим бомбардиром молодежного первенства России сезона-2018/19.