Диего Симеоне: «Атлетико» смог помочь Диего Косте без ущерба для себя

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий испанской прессе по поводу ухода из мадридского клуба нападающего Диего Косты.

«Учитывая все, что мы обсуждали с Диего, его личные дела, клуб сумел помочь ему без ущерба для себя, и это успокаивает, – цитирует Симеоне AS. – Мы любим Диего, вместе провели немало времени, и оно было прекрасным.

Мы многое дали друг другу. Он нуждается в новых вызовах, он сильный игрок, боец. Я благодарен ему, как и всем игрокам, которые всем сердцем были за команду. Диего был именно таким – как спортсмен и как человек.

Менеджемент клуба работает над тем, чтобы найти лучшее решение. Посмотрим, придет ли кто-то на позицию Косты.

Мы хотим помочь Диего и не хотим подрывать нашу конкурентоспособность. Как всегда, люди, которые работают в клубе, учтут все это. Надеюсь, мы сможем обняться при встрече. Мы не видели друг друга несколько дней. Коста не посещал тренировки, пока шли переговоры».