Солари возглавил мексиканский клуб «Америка»

Мексиканская «Америка» определилась с новым главным тренером команды. Им стал 44-летний аргентинец Сантьяго Солари.

Как сообщает пресс-служба клуба из Мехико, контракт подписан сроком на один год.

Напомним, что Солари возглавил «Реал» 30 октября 2018 года, сменив на посту главного тренера мадридского клуба Хулена Лопетеги. В первых четырех играх при аргентинце «сливочные» одержали четыре победы, с общей разницей мячей 15:2. После такого дебюта руководство клуба решило подписать с Солари полноценный контракт до 2021 года. Однако уже в марте 2019 года аргентинец был уволен со своего поста.

Águilas:



✍️ Santiago Solari is our new head coach.



Welcome to #ElMásGrande, Mr. Solari! 🦅🇦🇷#FlyWithUs 🔸🔷🔸 pic.twitter.com/pw4E1cnwRX