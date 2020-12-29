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29 декабря 20:20
автор: Виктор Шарафудинов

Клопп пока не готов сказать, когда Тьяго Алькантара вновь сможет сыграть за «Ливерпуль»

После сентябрьского перехода из «Баварии» полузащитник сборной Испании провел лишь два матча за новую команду.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья Тьяго Алькантары.

«Он уже тренировался в общей группе, но пока еще не проводил полных занятий, – цитирует Клоппа официальный сайт чемпионов Англии. – На данный момент все выглядит довольно многообещающе, но, честно говоря, пока не могу сказать больше. Ему нужно позаниматься в общей группе. Нельзя потренироваться один день и сразу сыграть в матче АПЛ».

Из-за травмы колена испанский полузащитник не играет с 17 октября. После перехода из «Баварии» Тьяго провел за «Ливерпуль» лишь два матча, не отметившись результативными действиями.

источник: ФК «Ливерпуль»
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