Клопп пока не готов сказать, когда Тьяго Алькантара вновь сможет сыграть за «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья Тьяго Алькантары.

«Он уже тренировался в общей группе, но пока еще не проводил полных занятий, – цитирует Клоппа официальный сайт чемпионов Англии. – На данный момент все выглядит довольно многообещающе, но, честно говоря, пока не могу сказать больше. Ему нужно позаниматься в общей группе. Нельзя потренироваться один день и сразу сыграть в матче АПЛ».

Из-за травмы колена испанский полузащитник не играет с 17 октября. После перехода из «Баварии» Тьяго провел за «Ливерпуль» лишь два матча, не отметившись результативными действиями.