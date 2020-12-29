Дюков выдвинул Гинера и Федуна в исполком РФС

Избирком РФС рассмотрел документы, поступившие от членов РФС и выдвинутых ими кандидатов в состав Исполкома РФС.

Как сообщает пресс-служба организации, председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун и президент ЦСКА Евгений Гинер вошли в список кандидатов в состав исполнительного комитета Российского футбольного союза. Их кандидатуры зарегистрированы по инициативе президента РФС Александра Дюкова.

Добавим, что внеочередная отчетно-выборная конференция РФС пройдет 4 февраля. На ней также будет избран президент организации.