«Севилья» дома обыграл «Вильярреал». Команда Эмери проиграла впервые с 27 сентября

В 16-м туре чемпионата Испании «Севилья» на своем поле обыграла «Вильярреал» с результатом 2:0.

На 8-й минуте полузащитник хозяев Лукас Окампос реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой Хуана Фойта.

На 53-й Окампос к своему голу добавил результативную передачу. После его паса точный удар с левой нанес Юссеф Эн-Несери.

Теперь «Севилья» занимает четвертое место, а «Вильярреал» – пятое. Обе команды набрали по 26 очков, но у севильского клуба на две игры меньше.

Команда Унаи Эмери потерпела лишь второе поражение в нынешнем чемпионате. «Желтая субмарина» никому не проигрывала в примере с 27 сентября, когда уступила 0:4 в гостях у «Барселоны». Беспроигрышная серия «Вильярреала» продлилась 12 туров (пять побед и семь ничьих).