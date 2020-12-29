Бывший нападающий «Локомотива» Ниасс может стать игроком «Вест Бромвича»

Goal.com сообщает, что бывший нападающий московского «Локомотива» Умар Ниасс может в январе присоединится к «Вест Бромвичу».

16 декабря на должность главного тренера клуба АПЛ был назначен Сэм Эллардайс, который ранее сотрудничал с сенегальским футболистом в «Эвертоне» по ходу сезона-2017/18. Ниасс в интервью для подкаста The Beautiful Game подтвердил, что он с радостью помог бы новой команде «Большого Сэма».

Платить за Ниасса «Вест Бромвичу» не придется, поскольку с 1 июля нынешнего года сенегалец находится в статусе свободного агента. В минувшем сезоне Умар сыграл лишь пять матчей за «Эвертон», отметившись двумя забитыми мячами. Ранее он также выступал в Великобритании за «Халл Сити» и «Кардифф».