Жозе Моуринью: «Фулхэм» теперь играет с совершенно другой философией

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о предстоящем матче 16-го тура чемпионата Англии против «Фулхэма».

- «Фулхэм» добивается очень хороших результатов. Они нашли способ играть, они забыли некоторые принципы, которые у них были в начале сезона, и теперь играют совершенно по-другому с совершенно другой философией. Команда добивается результатов, очень хороших результатов против лучших команд, поэтому для нас это будет непростой матч.

Я не жду, что Гарет (Бэйл) будет в хорошей форме, не сказал бы, что у него серьезная травма, но думаю, что восстановление займет несколько недель. Кроме этого, сомневаюсь, что Лукас (Моура) и Карлос (Винисиус) будут готовы, - приводит слова Моуринью пресс-служба клуба.

Добавим, что «Тоттенхэм» не может одержать победу в последних четырех матчах АПЛ, а серия «Фулхэма» без побед в чемпионате достигла шести матчей.