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29 декабря 21:34
автор: Виктор Шарафудинов

Источник: У нескольких игроков «Фулхэма» нашли COVID-19. Матч против «Тоттенхэма» могут перенести

Лондонское дерби запланировано на среду 30 декабря.

Матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Фулхэм» может быть перенесен.

Как сообщает The Athletic, в «Фулхэме» несколько человек, включая футболистов, сдали положительные тесты на COVID-19.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ранее коронавирусом переболел главный тренер «дачников» Скотт Паркер, но вчера 28 декабря он вернулся к исполнению своих обязанностей после карантина, а сегодня провел пресс-конференцию.

АПЛ сообщила, что зарегистрировала 18 новых случаев коронавируса в трех клубах, но не предоставила прессе никакой дополнительной информации по этому вопросу.

«Тоттенхэм» в данный момент седьмое место в АПЛ, набрав 26 очков, а «Фулхэм» – 18-е с 11 очками.

источник: The Athletic
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