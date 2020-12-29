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29 декабря 21:41

Чемпионат Англии могут приостановить на две недели

Руководство премьер-лиги рассматривает возможность приостановки сезона в январе.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Telegraph, клубы английской премьер-лиги обсуждали возможность остановки сезона на две недели в январе, чтобы предотвратить появление новых случаев коронавируса.

Отмечается, что руководство премьер-лиги провело неофициальные переговоры о временном перерыве в следующем месяце, чтобы защитить игроков, сотрудников и оставшуюся часть футбольного календаря.

Также отмечается, что существуют опасения по поводу полной отмены матчей третьего раунда Кубка Англии, поскольку несколько клубов уже перенесли матчи на этой неделе из-за заражений в команде.

Напомним, что сегодня английская премьер-лига подтвердила 18 положительных тестов на коронавирус - самый высокий показатель сезона. Кроме этого, во вторник были отменены девять матчей первой и второй лиги, а также матч чемпионшипа «Миллуолл» - «Уотфорд».

Отметим, что в понедельник был перенесен матч «Манчестер Сити» - «Эвертон» из-за многочисленных случаев заражения коронавирусом в составе «горожан», а во вторник «Шеффилд Юнайтед» подтвердил, что несколько сотрудников команды получили положительный результат теста на Covid-19 и были отправлены на карантин.

Кроме того, появляются сообщения о том, что проведение матча премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» в среду вызывает сомнения после нескольких положительных случаев в составе «дачников».

Добавим, что Великобритания объявила, что во вторник было выявлено еще 53 135 случаев заболевания Covid-19.

источник: The Daily Mail
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