Генеральный директор «Рубина»: Мы готовы отпустить Кварацхелию, если будет интересное предложение

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слова полузащитника казанской команды Хвичи Кварацхелии о том, что он намерен надолго задерживаться в РПЛ.

«Мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение, – отметил Сайманов в интервью для «РИА Новости». – Мы готовы подумать, и если предложение будет интересным и для него, и для нас, то мы готовы его отпустить. Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет. Хвича взрослеет, меняется, возмужал буквально за полгода, превратился в игрока стартового состава.

Мы все заинтересованы не только в финансах, но и в том, чтобы парень рос и развивался. О каких-то суммах говорить – пусть сначала они сделают предложение. Знаете, у меня было такое: я ездил к президенту киевского «Динамо» Игорю Суркису в свое время за Сергеем Ребровым. Суркис сказал: «Если вы сделаете неунизительное предложение, то мы готовы отпустить к вам капитана и ведущего игрока».

У нас нет задачи продать Хвичу, но если будет предложение, которое устроит, то рассмотрим его».

Кварацхелия выступает за «Рубин» с лета 2019 года, а до этого играл за «Локомотив». В нынешнем сезоне 19-летний хавбек провел 16 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.