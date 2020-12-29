«Лидс» на выезде разгромил «Вест Бромвич»

Футболисты «Лидса» нанесли поражение «Вест Бромвичу» в гостевом матче 16-го тура чемпионата Англии со счетом 5:0.
В составе команды гостей голами отметились Ромен Сойерс (9-я минута), Эгзиян Алиоски (31), Джек Харрисон (36), Родриго (40) и Рафаэл (72).
После этой игры «Лидс» набрал 23 очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. «Вест Бромвич», имея в активе восемь очков, занимает 19-е место.
Чемпионат Англии
16-й тур
«Вест Бромвич» - «Лидс» - 0:5 (0:4)
Голы: Сойерс, 9. Алиоски, 31. Харрисон, 36. Родриго, 40. Рафаэл, 72.