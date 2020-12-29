Гол Дембеле спас «Барселону» от поражения в матче с «Эйбаром»

Футболисты «Барселоны» сыграли вничью с «Эйбаром» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 1:1. В составе команды гостей голом отметился Кике (57-я минута), у каталонской команды отличился Усман Дембеле (67).

Отметим, что на 8-й минуте нападающий «Барселоны» Мартин Брайтвайт не смог реализовать пенальти.

После этой игры «Эйбар» набрал 16 очков и поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице примеры, «Барселона», имея в активе 25 очков после 15 игр, занимает шестое место.

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16-й тур