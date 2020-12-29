Сэм Эллардайс – о поражении «Лидсу»: Я был шокирован, увидев такую плохую игру команды

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс прокомментировал крупное поражение в матче с «Лидсом» (0:5).

- «Лидс» - потрясающая команда, я считаю, что они великолепны. Они обошли нас, выиграли 5:0, и они этого заслужили. Я был шокирован, увидев такую ​​плохую игру. Нам нужно много работать, чтобы исправить это. Стабильность - это все для нас. Жизнь станет трудной, если мы не сможем быстро добиться результатов. Нам нужно убедиться, что мы не устроим еще одно подобное выступление. Матч с «Ливерпулем» (1:1) был фантастическим, но, к сожалению, сегодня все было ужасно, - приводит слова Эллардайса BBC.

Добавим, что после этой игры «Лидс» набрал 23 очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. «Вест Бромвич», имея в активе восемь очков, занимает 19-е место.