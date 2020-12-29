Микель Артета: Победы – это лучшее лекарство

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал победу в матче с «Брайтоном» (1:0).

- Мы знаем, что у нас проблемы с результатами. Тот факт, что мы выиграли у «Челси», стал большим стимулом. Приехать сюда и получить еще одну победу было чрезвычайно важно. Я горжусь парнями и рад результату. Ляказетт сейчас в хорошем форме. Он полон уверенности. Мы хотели сменить команду во втором тайме и придать ей немного свежести.

Победы – это лучшее лекарство. Это другой мир и другая история. Картина выглядит намного лучше, - приводит слова специалиста BBC.

Добавим, что после этой игры «Арсенал», набрав 20 очков, расположился на 13-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги. «Брайтон», имея в активе 13 очков, занимает 17-е место.