Сэм Эллардайс: Две команды, которые только что получили повышение, но какая же между ними разница

Главный тренер «Вест Бромвича» Сэм Эллардайс рассказал о возможном усилении команды в зимнее трансферное окно.

- Я думаю, что из-за пандемии привлечь игроков будет еще сложнее. Нам нужны футболисты, которые лучше, чем у нас уже есть. Вокруг много игроков, но собираются ли они что-нибудь принести основной команде? Сложно найти того, который принесет что-то лучшее. Сегодняшний вечер сделал ситуацию еще сложнее, чем я считал, из-за того, как мы так провалились. Две команды, которые только что получили повышение в премьер-лигу, но какая же между ними разница, - приводит слова Эллардайса ВВС.

Добавим, что после этой игры «Лидс» набрал 23 очка и поднялся на 11-ю строчку в турнирной таблице премьер-лиги. «Вест Бромвич», имея в активе восемь очков, занимает 19-е место.