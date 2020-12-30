«Манчестер Юнайтед» в компенсированное время вырвал победу у «Вулверхэмптона»

Футболисты «Манчестер Юнайдет» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Англии.

Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 1:0 в пользу «манкунианцев», в составе которых голом отметился Маркус Рашфорд (90-яминута).

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон», имея в активе 21 очко, занимает 12-е место.

Чемпионат Англии

16-й тур

«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон» - 1:0 (0:0).

Гол: Рашфорд, 90+3.