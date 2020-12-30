Дубль Моралеса помог «Леванте» обыграть дома «Бетис»

Футболисты «Леванте» переиграли «Бетис» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании со счетом 4:3.

В составе победителей голами отметились Оскар Дуарте (2-я минута), Хосе Луис Моралес (22, 24) и Рохер Марти (55), у проигравших отличились Айсса Манди (12) и Серхио Каналес (78, 87).

Отметим, что на 68-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Леванте» Робер Пьер.

После этой встречи «Леванте» набрал 18 очков и поднялся на 12-ю строчку в турнирной таблице примеры. «Бетис», имея в активе 19 очков, занимает десятое место.

Добавим, что еще в одном матче 16-го тура «Кадис» на своем поле сыграл вничью с «Вальядолидом» - 0:0.