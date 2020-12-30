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30 декабря 01:52

Оле-Гуннар Сульшер: Мы вышли на второе место, но чемпионат еще не достиг даже середины

«Волки» потерпели первое поражение от «манкунианцев» с момента своего возвращения в премьер-лигу в 2018 году.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу в матче против «Вулверхэмптона».

- У нас не получалось выигрывать матчи в концовке. Это был момент, который мы затрагивали на встрече в начале сезона. Теперь же мы набираем довольно много очков, забивая в конце встречи. И это как психологический, так и физический аспект.

Теперь у нас есть команда, которая стала более крепкой как морально, так и физически. Команда провела несколько тяжелых тренировочных сборов, сыграно множество матчей, и парни выглядят все лучше и лучше в плане физической формы. Чем сильнее вы становитесь, тем больше вы сможете сделать.

Мы просто сосредоточены на следующей игре. Звучит банально, но мы не можем забегать слишком далеко вперед. На данный момент мы вышли на приличную позицию, но чемпионат еще не достиг даже середины.

Мы сыграли не так хорошо, как нам бы того хотелось, но выиграли встречу у очень сложного соперника. Для меня это первая победа над «Вулверхэмптоном» в премьер-лиге. В матчах с ними никогда не было много голов, но для меня это все равно большой шаг вперед, - приводит слова Сульшера BBC.

После этой игры «Манчестер Юнайтед» набрал 30 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон», имея в активе 21 очко, занимает 12-е место.

источник: BBC
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