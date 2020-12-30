«Всему виной индивидуальные ошибки». Куман прокомментировал ничью в матче с «Эйбаром»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман поделился эмоциями после матча с «Эйбаром» (1:1) в 16-м туре чемпионата Испании.

«Не могу сказать, что в этом матче у нас играла одна молодежь. Были и опытные футболисты. Конечно, отсутствие Месси не прошло бесследно, но это отдельный разговор.

Почему не получилось выиграть? Всему виной незабитый пенальти, а также индивидуальные ошибки.

Что касается борьбы в чемпионате, то я стараюсь быть реалистом. Будет сложно, поскольку «Атлетико» набрал отличный ход, но нет ничего невозможного», – цитирует голландца Marca.

После встречи с «Эйбаром» каталонцы занимают шестое место в Примере, набрав 25 очков. 3 января 2021 года им предстоит гостевой матч против «Уэски».