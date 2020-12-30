Рюдигер близок к переходу в «Ювентус»

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, скорее всего, покинет лондонский клуб в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Todofichajes.

По данным источника, «синие» договорились о его переходе в туринский «Ювентус». Отмечается, что чемпион Италии арендует игрока с правом выкупа по окончании сезона. Другие детали возможной сделки не уточняются.

Напомним, 27-летний игрок выступает за «Челси» с лета 2017 года. В текущем сезоне он провел шесть матчей, а его контракт действует до 30 июня 2022 года.