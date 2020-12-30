Гендиректор «Рубина» – о возможной продаже Хвичи: Пусть сначала сделают предложение

Гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов отреагировал на заявление полузащитника казанцев Хвичи Кварацхелии.

«Мы готовы его отпустить, если будет реальное и интересное предложение. Но здесь надо осторожно обдумать. Он парень молодой, надо, чтобы он не сел на лавку в клубе из сильного чемпионата, если он туда уедет.

Хвича взрослеет, меняется, возмужал буквально за полгода, превратился в игрока стартового состава. Мы все заинтересованы не только в финансах, но и в том, чтобы парень рос и развивался. О каких-то суммах говорить – пусть сначала они сделают предложение», – цитирует функционера агентство «РИА Новости».

Напомним, 19-летний хавбек выступает за «Рубин» с лета 2019 года. В текущем сезоне он провел 16 матчей, забил два гола и отдал пять голевых передач.

Добавим, что его контракт действует до 30 июня 2024 года, а трансферный лист оценивается в 10 млн евро.