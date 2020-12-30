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30 декабря 11:47

Уткульбаев покинул должность главного тренера «Нефтехимика»

Специалист возглавил команду в 2016 оду.

Главный тренер «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев покинул свой пост. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«30 декабря по итогам встречи с руководством клуба было принято решение о расторжении контракта по согласию сторон.

Мы ценим все, что Юрий Анварович сделал для нас, нашего клуба и наших болельщиков, и желаем ему всего наилучшего во всех начинаниях. Спасибо за все, тренер!» – говорится в сообщении клуба.

Напомним, в текущем сезоне «Нефтехимик занимает 8-е место в таблице ФНЛ, набрав 40 очков.

Добавим, что Уткульбаев помог команде занять пятое место в лиге, что стало лучшим результатом в истории клуба, а также выводил коллектив в 1/16 финала Кубка России.

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Публикация от ФК «Нефтехимик» (@fc_neftekhimik)

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