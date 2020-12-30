Коста может стать игроком «Тоттенхэма»

Нападающий Диего Коста, вчера расторгнувший контракт с «Атлетико», может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает Tribal Football, 32-летним испанцем интересуется Тоттенхэм. Отмечается, что в данной сделке заинтересован лично главный тренер лондонцев Жозе Моуринью, ранее работавший с игроком в «Челси».

Также футболистом интересуется «Эвертон».

Диего Коста выступал за «Атлетико» дважды в своей карьере – с 2007-го по 2012, а также с 2018-го по 2020 год. В общей сложности на его счету 215 матчей, в которых он забил 83 гола и отдал 36 ассистов.