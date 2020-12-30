Губернатор Тульской области: Меня, как и всех фанатов «Арсенала», очень удручают результаты клуба

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подвел итоги выступления «Арсенала» в первой части нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.

Напомним, что подопечные Дмитрия Парфенова занимают 14-е место в турнирной таблице, набрав 14 очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко.

– Год заканчивается. Меня, как и всех болельщиков, очень удручают результаты команды. Нет побед. Нет забитых мячей. Клуб скатился до зоны стыковых матчей. Но до конца чемпионата еще 11 туров. Болельщики, которые искренне переживают за команду, ждут от руководства клуба решительных действий по исправлению положения «Арсенала», – цитирует Дюмина пресс-служба туляков.

После зимней паузы в чемпионате России тульский клуб в рамках 20-го тура отправится в гости к «Сочи». Матч состоится 27 февраля.