«Ливерпуль» не готов заплатить за Шкриньяра 60 миллионов евро

Руководство «Ливерпуля» охладило интерес к центральному защитнику «Интера» Милану Шкриньяру, сообщает Calcio Mercato.

Согласно информации источника, «мерсисайдцы» рассматривали вариант с подписанием 25-летнего словака зимой в связи с травмами ведущих игроков обороны Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса. Однако итальянская сторона запросила слишком большую сумму за футболиста – 60 миллионов евро.

Таким образом, «красные» обратят свое внимание на других игроков в январское трансферное окно.

Шкриньяр выступает за «Интер» с июля 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах, забив один гол. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.