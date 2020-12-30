Экс-хавбек «Уфы» Тилль перешел в «Ворсклу»

Пресс-служба «Ворсклы» сообщила о переходе центрального полузащитника Оливье Тилля.
По информации источника, 24-летний люксембуржец подписал с командой двухлетний контракт. Футболист присоединится к полтавскому клубу на правах свободного агента.
Напомним, что Тилль находился без команды с 17 октября этого года после того, как он покинул «Уфу». В составе российской команды он провел 56 матчей, забил один гол и отдал пять ассистов.
Другий тут! 🔥— ФК Ворскла (@vorsklacomua) December 30, 2020
⚡ОФІЦІЙНО⚡
Півзахисник Олівьє #Тілль з нами на 2 роки (з опцією продовження)!
Напарник та колега Жерсона Родрігеса з @DynamoKyiv по збірній 🇱🇺; клуби: 2012—2015, Роданж 91; 2015—2018, Прогрес; 2018—2020 @FCUfaOnline
Розраховуємо 💯⚽#ФКВорскла #FCVorskla pic.twitter.com/ReUmikT4GE