Экс-хавбек «Уфы» Тилль перешел в «Ворсклу»

Пресс-служба «Ворсклы» сообщила о переходе центрального полузащитника Оливье Тилля.

По информации источника, 24-летний люксембуржец подписал с командой двухлетний контракт. Футболист присоединится к полтавскому клубу на правах свободного агента.

Напомним, что Тилль находился без команды с 17 октября этого года после того, как он покинул «Уфу». В составе российской команды он провел 56 матчей, забил один гол и отдал пять ассистов.