Сергей Прядкин: РПЛ единогласно поддержала выдвижение Дюкова на пост президента РФС

Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин сообщил о том, что лига поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост президента РФС.

– Лига на очередном общем собрании единогласно поддержала выдвижение Александра Дюкова на пост президента РФС. Это говорит о безграничном доверии и поддержке взятого главой РФС курса на реформирование российского футбола. Александр Валерьевич собрал вокруг себя команду профессионалов, способных реализовывать эти решения, а мы со своей стороны будем этому всячески способствовать и работать с РФС в тесной связке, – цитирует Прядкина пресс-служба РПЛ.

Ранее стало известно, что 53-летнего Дюкова поддержали 56 организаций-членов РФС. На данный момент он является единственным кандидатом на предстоящих выборах главы организации.

Добавим, что выборы главы РФС пройдут в Москве 4 февраля на внеочередной конференции.