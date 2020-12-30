ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 декабря 16:00

Серхио Регилон: Я не общался с Зиданом перед своим переходом в «Тоттенхэм»

Левый защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

– Я не общаюсь с Зиданом. Перед переходом в «Тоттенхэм» у меня не было разговора с ним. Однако я не был удивлен или расстроен данным фактом. Что касается моего возможного возвращения в «Реал», то это не зависит от меня. В данный момент я сосредоточен на выступлениях за лондонцев, – цитирует Регилона Diario Sport.

Напомним, что 24-летний испанец стал игроком «Тоттенхэма» 19 сентября этого года, перейдя из мадридского клуба за 30 миллионов евро. За «шпор» он провел 16 матчей, отдав три ассиста.

После 16 туров подопечные Жозе Моуринью занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.

источник: Diario Sport
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Запотевают стекла: все причины (и простые решения)Электромобили Tesla выходят на рынок ИндииРейтинг надежных новых автомобилей с ценой до 1.7 миллиона рублей доступных в РоссииПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу«Голый клининг» набирает популярностьПочему ушли Овчинников и Онопко из ЦСКА
Россия – Швеция: прервать 14-летнюю суперсерию «Тре Крунур» можно только суперскоростями
30 декабря в 5:30 утра молодежная сборная России проведет на МЧМ-2021 свой заключительный матч группового турнира – против шведов.
Почему Титов не прав, призывая Тедеско покинуть «Спартак» прямо сейчас
Бывший капитан красно-белых Егор Титов обрушился с критикой на нынешнего главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско. Однако его претензии, мягко говоря, спорны.
Кто будет возглавлять таблицу Примеры на Новый год?
В среду, 30 декабря, свои последние матчи в 2020 году проведут оба лидера – «Атлетико» и «Реал».
Шанс для Березуцкого. К чему приведет расставание ЦСКА с Овчинниковым и Онопко
ЦСКА неожиданно объявил о расставании с помощниками главного тренера Виктора Гончаренко – Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.
«Чехи вышли воевать, а мы – так, побаловаться». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин разобрал в деталях для "Плеймейкера" второй матч российской сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (поражение 0:2 от Чехии).
Радулов «попал» на полтора миллиарда. Афера с Кержаковым ничему не научила
Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов в уходящем году пострадал не только морально, остановившись в шаге от завоевания Кубка Стэнли, но и материально – причем весьма ощутимо.
Эксперты оценили вероятность перехода Ришарлисона в «Зенит»
"Плеймейкер" узнал мнение букмекеров относительно обсуждаемого трансфера бразильского атакующего полузащитника Ришарлисона из "Эвертона" в клуб из Санкт-Петербурга.
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.
«Все, что здесь происходило, – преодоление». Тутберидзе едва сдержала слезы
Тренер лучших фигуристок страны Этери Тутберидзе поделилась впечатлениями от завершившегося в Челябинске чемпионата России в прямом эфире Первого канала.

Футбол. Ещенко станцевал под Jingle Bells. «МЮ» vs «Вулверхэмптон». Хоккей. США vs Чехия

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика