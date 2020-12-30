Серхио Регилон: Я не общался с Зиданом перед своим переходом в «Тоттенхэм»

– Я не общаюсь с Зиданом. Перед переходом в «Тоттенхэм» у меня не было разговора с ним. Однако я не был удивлен или расстроен данным фактом. Что касается моего возможного возвращения в «Реал», то это не зависит от меня. В данный момент я сосредоточен на выступлениях за лондонцев, – цитирует Регилона Diario Sport.

Напомним, что 24-летний испанец стал игроком «Тоттенхэма» 19 сентября этого года, перейдя из мадридского клуба за 30 миллионов евро. За «шпор» он провел 16 матчей, отдав три ассиста.

После 16 туров подопечные Жозе Моуринью занимают седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 26 очков.