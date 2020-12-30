Владислав Радимов: Думаю, что «Зенит» увеличит отрыв от конкурентов и уверенно выиграет РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы петербургского клуба в оставшейся части сезона Российской Премьер-лиги.

После 19 туров подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Ближайший конкурент сине-бело-голубых – ЦСКА – отстает на четыре очка.

– Вопрос только в одном: «Зенит» опередит ближайшего конкурента на четыре очка, или, как и в прошлом году, досрочно станет чемпионом. «Спартаку» с очередными передрягами в клубе будет сложно соперничать с питерцами. ЦСКА лихорадит, это все-таки молодая команда. «Краснодар» потерял много очков, ему будет объективно сложно догнать лидера. Словом, скорее «Зенит» увеличит отрыв и уверенно выиграет чемпионат, – цитирует Радимова Bobsoccer.