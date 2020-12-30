Владимир Плющев: Хорошо, что Илья за океаном не стал ждать у моря погоды и вернулся в КХЛ

Напомним, что 37-летний россиянин заключил контракт с омским клубом контракт по схеме «1+1».

– Хорошо, что Илья за океаном не стал ждать у моря хоккейной погоды и решил продолжить свою профессиональную карьеру на Родине. Это плюс и для КХЛ, и для клуба. Другое дело, что я все-таки ждал красивой концовки – возвращения Ковальчука в родной для него «Спартак». Тем более что перед глазами пример – Павел Дацюк, вернувшийся на завершение карьеры в родной Екатеринбург, – цитирует Плющева Russia-Hockey.

Ковальчук является воспитанником академии «Спартака». В составе красно-белых он выступал с 1999-го по 2001 год. После чего россиянин стал игроком клуба НХЛ – «Атланты Трэшерз».

На данный момент «Авангард» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 54 очка в 39 играх.