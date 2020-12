Официально: Защитник Мехле сменил «Генк» на «Аталанту»

Правый защитник Йоахим Мехле стал игроком «Аталанты», сообщает пресс-служба «бергамасков».

По информации источника, 23-летний датчанин успешно прошел медообследование. Отмечается, игрок присоединится к команде 4 января. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро.

Мехле выступал за «Генк» с 2017 года. В общей сложности он принял участие в 130 матчах, забил шесть голов и отдал 22 ассиста. Ранее он защищал цвета «Ольборга».

В составе сборной Дании игрок провел шесть встреч (1 гол).

#Atalanta comunica di aver raggiunto con il @KRCGenkofficial un accordo per il trasferimento a titolo definitivo di Joakim #Mæhle.



Atalanta B.C. announce to have reached an agreement with KRC Genk for the permanent transfer of Joakim Mæhle.#GoAtalantaGohttps://t.co/INFON6bLUj