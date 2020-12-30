Раджа Наингголан: Мне не дали шансы проявить себя в «Интере»

Атакующий полузащитник «Интера» Раджа Наингголан, в данный момент проходящий медосмотр в «Кальяри», выразил недовольство своими выступлениями за миланский клуб.

– «Интер» не дал мне шанса проявить себя. Я доволен тем, что смог вернуться в «Кальяри», даже если это еще не официально, – цитирует хавбека ANSA.

Напомним, что 32-летний полузащитник вернулся в миланскую команду перед началом текущего сезона. В нынешнем сезоне он провел за «нерадзурри» всего пять матчей, проведя в общей сложности 45 минут.

Ожидается, что футболист будет арендован «Кальяри» до конца июня.