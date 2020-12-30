Источник: Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» перенесен из-за коронавируса

Как сообщает Sky Sports, матч, который должен был состояться на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», станет вторым в высшем дивизионе Англии, отмененным на этой неделе, хотя премьер-лига еще не подтвердила свое решение.

Во вторник в АПЛ было выявлено 18 случаев заражения коронавирусом в лиге - самый высокий показатель, зарегистрированный в этом сезоне, а в понедельник был перенесен матч «Манчестер Сити» - «Эвертон» из-за многочисленных случаев диагностирования заражения коронавирусом в составе «горожан».