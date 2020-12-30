Топ-клубы Серии А заинтересованы в покупке полузащитника «Вероны» Дзакканьи

Атакующий полузащитник «Вероны» Маттиа Дзакканьи может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, 25-летнего итальянца хотят подписать сразу четыре команды – «Интер», «Лацио», «Милан» и «Рома». Ближе всего в переговорах с игроком продвинулись римские клубы.

Президент «мастифов» Маурицио Сетти заявил, что не продаст своего футболиста в январе за сумму, которая будет меньше десяти миллионов евро.

Дзакканьи выступает за «Верону» с июля 2014 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15 матчах, забил три гола и отдал четыре ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2022-го.