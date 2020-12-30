Матч «Тоттенхэм» - «Фулхэм» официально перенесен, АПЛ не намерена останавливать чемпионат

Матч между «Тоттенхэмом» и «Фулхэмом» должен был состояться сегодня, но был отложен после заседания совета директоров премьер-лиги.

«Фулхэм» обратился в правление премьер-лиги с просьбой изменить порядок проведения матчей после значительного увеличения числа положительных тестов на COVID-19, а также появления сегодня у ряда игроков симптомов заболевания.

Совет директоров премьер-лиги, проконсультировавшись со своими врачами, принял решение отложить игру в качестве меры предосторожности, с учетом здоровья игроков и персонала в качестве приоритета. Команда незамедлительно пройдет повторное тестирование.

Благодаря небольшому количеству положительных тестов в подавляющем большинстве клубов премьер-лига по-прежнему полностью доверяет своим протоколам COVID-19 и может продолжать проводить матчи, согласно расписанию», - сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте лиги.

Напомним, что во вторник клубы английской премьер-лиги обсуждали возможность остановки сезона на две недели в январе для предотвращения новых случаев коронавируса. Отмечалось, что руководство премьер-лиги провело неофициальные переговоры о временном перерыве в следующем месяце, чтобы защитить игроков, сотрудников и оставшуюся часть футбольного календаря.