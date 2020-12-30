«Рома» хочет продать шесть игроков в январе

Руководство «Ромы» намерено избавиться от группы футболистов в зимнее трансферное окно.

Согласно информации Corriere dello Sport, римский клуб больше не рассчитывает на защитников Федерико Фасио, Бруно Переса, Давиде Сантона Жуана Жезуса, полузащитника Амаду Диавара и нападающего Карлеса Переса.

Отмечается, что «волки» рассчитывают на возвращение в команду форварда Стефана Эль-Шаарави, в данный момент выступающего за китайский «Шанхай Шеньхуа», и Джастина Клюйверта, который получает мало игровой практики в аренде в «Лейпциге».

После подопечные Паулу Фонсеки занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 27 очков после 14 туров.