Балотелли отличился на четвертой минуте дебютного матча за «Монцу»

Футболисты «Монцы» разгромили «Салернитану» в домашнем матче 16-го тура серии В.

Встреча прошла на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, в составе которых голами отметились Марио Балотелли (4-я минута), Антонино Барилла (45) и Марко Армеллино (90+5).

Добавим, что 30-летний Балотелли перешел в «Монцу» в качестве свободного агента в декабре, и сегодня дебютировал в серии В.

После этой игры «Салернитана», имея в активе 31 очко, продолжает возглавлять турнирную таблицу серии В. «Монца», набрав 29 очков, поднялась на третью строчку.