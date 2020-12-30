Филиппо Индзаги: Был уверен, что у Ибрагимовича все получится в «Милане»

- Я думаю, что Стефано Пиоли и Симоне Индзаги заслуживают наибольшего признания. «Милан» продолжает побеждать, несмотря на то, что многие игроки выбывают из строя. Это означает, что у них есть вера в себя. Встреча с ними не может быть для меня обычным матчей, мы будем соперниками все 90 минут, но любовь к «Милану» будет вечной.

Нападающий? Я думаю, что Чиро Иммобиле был лучшим. Златан Ибрагимович - отличный пример силы и ума, он показывает, как все должно быть сделано. Я рад за него, мы знаем друг друга, я был уверен, что у него все получится, - приводит слова Индзаги Football Italia.

Добавим, что встреча 15-го тура чемпионата Италии между «Беневенто» и «Миланом» состоится 3 января. На данный момент команда Филиппо Индзаги занимает десятое место в турнирной таблице серии А, «Милан» же возглавляет турнирную таблицу чемпионата.