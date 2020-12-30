Игроки «Манчестер Сити» вернулись к тренировкам

«Вчера команда в полном составе прошла тестирование, и результаты не выявили новых положительных случаев. Безопасность остается нашим приоритетом номер один, и клуб будет продолжать действовать с большой осторожностью.

Первые здания для командных тренировок были подвергнуты тщательной очистке в последние 48 часов, и большинство из них останутся закрытыми. В ближайшие дни команда вновь будет подвергнута тестированию, результаты которого будут определять дальнейшие шаги клуба.

Все в «Манчестер Сити» продолжают желать скорейшего выздоровления всем нашим коллегам, которые остаются на самоизоляции после положительных результатов тестов», - говорится в официальном сообщении пресс-службы английского клуба.

Напомним, что матч 16-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», запланированный на вторник, был перенесен из-за вспышки коронавируса в составе «горожан»: после последнего раунда тестирования на COVID-19 у футболистов «Сити» подтвердился ряд положительных результатов в дополнение к четырем, уже зарегистрированным на Рождество.