ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
30 декабря 20:41

Красножан назначен главным тренером женской сборной России

Российский футбольный союз официально сообщил о назначении Юрия Красножана главным тренером женской национальной сборной России.

Как сообщает официальный сайт организации, контракт со специалистом подписан до конца 2022 года.

Добавим, что Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.

«Российский футбольный союз благодарит Елену Фомину и её тренерский штаб за работу в женской сборной России и желает ей успехов в дальнейшей профессиональной карьере», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, что Красножан ранее возглавлял нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Терек» и «Химки». Кроме того, он был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России.

источник: РФС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Авангард" выиграл у "Трактора"Игорь Ларионов: Надо быть более нацеленными на воротаAudi RS7-R от ABT еще ярче, агрессивнее и мощнееСамая сексапильная жена в российском футболе. Ее формы впечатляют«Голый клининг» набирает популярностьПочему ушли Овчинников и Онопко из ЦСКА
Забил, но проиграл. Каким получился дебют Ковальчука за «Авангард» (видео)
Илья Ковальчук сравнял счет в конце второго периода, но не помог своей новой команде избежать поражения по буллитам (3:4) от «Куньлуня».
Россия – Швеция: прервать 14-летнюю суперсерию «Тре Крунур» можно только суперскоростями
31 декабря в 5:30 утра молодежная сборная России проведет на МЧМ-2021 свой заключительный матч группового турнира – против шведов.
Почему Титов не прав, призывая Тедеско покинуть «Спартак» прямо сейчас
Бывший капитан красно-белых Егор Титов обрушился с критикой на нынешнего главного тренера спартаковцев Доменико Тедеско. Однако его претензии, мягко говоря, спорны.
Кто будет возглавлять таблицу Примеры на Новый год?
В среду, 30 декабря, свои последние матчи в 2020 году проведут оба лидера – «Атлетико» и «Реал».
Шанс для Березуцкого. К чему приведет расставание ЦСКА с Овчинниковым и Онопко
ЦСКА неожиданно объявил о расставании с помощниками главного тренера Виктора Гончаренко – Сергеем Овчинниковым и Виктором Онопко.
«Чехи вышли воевать, а мы – так, побаловаться». МЧМ с Николишиным
Чемпион мира-1993 и бронзовый призер Олимпиады-2002 Андрей Николишин разобрал в деталях для "Плеймейкера" второй матч российской сборной на МЧМ-2021 в Эдмонтоне (поражение 0:2 от Чехии).
Радулов «попал» на полтора миллиарда. Афера с Кержаковым ничему не научила
Нападающий клуба НХЛ «Даллас Старз» Александр Радулов в уходящем году пострадал не только морально, остановившись в шаге от завоевания Кубка Стэнли, но и материально – причем весьма ощутимо.
Эксперты оценили вероятность перехода Ришарлисона в «Зенит»
"Плеймейкер" узнал мнение букмекеров относительно обсуждаемого трансфера бразильского атакующего полузащитника Ришарлисона из "Эвертона" в клуб из Санкт-Петербурга.
Зря Месси выслал пиво Диканю? Не факт, что Лео побил рекорд Пеле
Футбольный клуб "Сантос" заявил о том, что Лионеля Месси нельзя считать рекордсменом по числу голов, забитых за один клуб, и что высшее достижение по-прежнему принадлежит Пеле.
Сборные Канады, США и Швеции забросили своим соперникам 34 шайбы в один день (видео)
Второй игровой день молодежного чемпионата мира в Эдмонтоне получился рекордно урожайным на голы: канадцы разгромили немцев со счетом 16:2, американцы вынесли австрийцев 11:0, а шведы победили чехов 7:1.

Футбол. Ещенко станцевал под Jingle Bells. «МЮ» vs «Вулверхэмптон». Хоккей. США vs Чехия

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика