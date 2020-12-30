Красножан назначен главным тренером женской сборной России

Как сообщает официальный сайт организации, контракт со специалистом подписан до конца 2022 года.

Добавим, что Красножан сменил на этой должности Елену Фомину, которая возглавляла команду с 2015 года.

«Российский футбольный союз благодарит Елену Фомину и её тренерский штаб за работу в женской сборной России и желает ей успехов в дальнейшей профессиональной карьере», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФС.

Напомним, что Красножан ранее возглавлял нальчикский «Спартак», московский «Локомотив», «Анжи», «Кубань», «Терек» и «Химки». Кроме того, он был главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России.