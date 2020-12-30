Александр Алаев: Приняли решение расширить окно для матчей 1/8 финала Кубка России до трех дней

- Даты матчей 1/8 финала Кубка России в феврале изменились в связи с тем, что 22 февраля является выходным днем, а суббота, 20 февраля, рабочим. Изначально в календаре стояли даты 20-21 февраля. На бюро исполкома РФС мы приняли решение расширить это окно до трех дней. Это поможет сделать более сбалансированный календарь - разнести большее количество матчей и обеспечить их трансляцию, - цитирует Алаева ТАСС.

Напомним, что в среду на заседании Бюро Исполкома Российского футбольного союза было принято решение включить в календарь Кубка России дополнительный игровой день для стадии 1/8 финала - 22 февраля 2021 года.