Александр Алаев: Для нас было принципиально обеспечить комфортные условия для сборной России

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал решение о переносе 23-й тура российской премьер-лиги на 17-19 марта 2021 года.

- Календарь всегда вызывает дискуссии, всегда тяжело найти баланс между интересами клубов и сборной, но сейчас сложилась ситуация, когда молодежная сборная России попала на чемпионат Европы и сыграет три матча группового этапа в марте, национальная команда начнет отбор тремя играми в течение одной недели. Для нас было принципиально важно обеспечить комфортные условия для сборной и ее подготовки, - цитирует Алаева ТАСС.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов попросил клубы РПЛ одобрить перенос матчей 23-го тура в интересах национальной команды.

В среду на заседании Бюро Исполкома Российского футбольного союза было принято решение перенести матчи 23 тура РПЛ на 17-19 марта 2021 года.

Добавим, что сборная России в период с 24 по 30 марта проведет три матча квалификационного турнира к чемпионату мира 2022 года.