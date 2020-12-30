«Гранада» одержала волевую победу над «Валенсией»

Футболисты «Гранады» переиграли «Валенсию» в домашнем матче 16-го тура чемпионата Испании со счетом 2:1.

В составе хозяев поля голами отметились Кенеди (45+3-я минута) и Хорхе Молина (88), у гостей отличлся Кевин Гамейро (36), которому ассистировал российский полузащитник Денис Черышев.

Отметим, что на 76-й минуте встречи красную карточку получил защитник «Гранады» Домингуш Дуарте, в составе «летучих мышей» на 70-й минуте был удален полузащитник Хасон, а на 73-й - хавбек Гонсалу Гедеш (73).

После этой игры «Гранада» набрала 24 очка и расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице примеры. «Валенсия», имея в активе 15 очков, занимает 16-е место.