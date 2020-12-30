«Нефтехимик» на выезде переиграл минское «Динамо» (видео)

Хоккеисты «Нефтехимика» победили минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4.

В составе нижнекамского клуба заброшенными шайбами отметились Булат Шафигуллин (23-я минута), Александр Брынцев (29), Александр Осипов (36), Либор Гудачек (39) и Марат Хайруллин (60). У белорусской команды отличились Шэйн Принс (15), Максим Сушко (29) и Владислав Еременко (42, 59).

После этой игры «Нефтехимик» набрал 22 очка и расположился на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо» с 45 очками занимает на «Западе» седьмое место.