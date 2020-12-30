Дмитрий Балашов: Кокорин и Жирков могли перейти в «Арсенал»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что нападающий Александр Кокорин и полузащитник Юрий Жирков могли стать игроками тульского клуба.

- Имели под собой вес слухи про Кокорина и Жиркова? Да, оба могли перейти в «Арсенал». Предметно общались с игроками, но не сложилось, - цитирует Балашова пресс-служба клуба.

Добавим, что 29-летний Кокорин перешел летом на правах свободного агента подписал контракт со «Спартаком», а 37-летний Жирков выступает за «Зенит» с 2015 года.