Стив Брюс: Мы провели отличный матч против «Ливерпуля» и с нетерпением ждем встречи с «Лестером»

- Когда вы играете против, возможно, одной из лучших команд в мире, вам нужно немного удачи. Но дух и стремление были очевидны. Я в восторге от парней. В целом, очень, очень доволен игрой.

Мы должны принять критику, которая встречается на нашем пути, но я надеюсь, что болельщикам, которые смотрели эту встречу, действительно понравилась игра. Мы провели отличный матч и с нетерпением ждем воскресенья, - приводит слова Брюса BBC.

Добавим, что после этой игры «Ливерпуль» набрал 33 очка и продолжает лидировать в турнирной таблиц АПЛ, «Ньюкасл», имея в активе 19 очков, занимает 14-е место.